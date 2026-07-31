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16:45, 31 июля 2026 (обновлено: 16:53, 31 июля 2026)Экономика

Лукашенко потребовал не баловать крестьян

Президент Белоруссии Лукашенко призвал руководителей не жалеть и не баловать крестьян
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Начальство не должно жалеть и баловать крестьян, но если они дают результат, то за него следует платить. Об этом во время рабочей поездки в Березовский район Брестской области заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.

С таким требованием он обратился к генеральному директору ОАО «Савушкин продукт» Александру Савчицу, сделав акцент на взаимодействии переработчика и сельскохозяйственных организаций. По словам, главы государства, он с уважением относится к частным предпринимателям, но «надо делиться».

«Не со мной. Надо делиться с теми, кто с вами рядом работает, кто на вас работает», — уточнил он, пояснив, что в том числе имеет в виду крестьянина и рабочего на предприятии.

Ранее Лукашенко усомнился в том, что в Белоруссии и России «наши женщины начнут рожать и у нас будут по 5-7-9 человек, как раньше было», и призвал развивать механизированное и роботизированное сельское хозяйство. По его словам, своих трудовых ресурсов у стран не хватает.

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