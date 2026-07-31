Совет мира Трампа опубликовал план урегулирования конфликта в Газе

Совет мира Трампа обнародовал дорожную карту по урегулированию в Газе

Совет мира, созданный президентом США Дональдом Трампом, опубликовал развернутый план завершения конфликта в секторе Газа. Опубликованный в соцсети Х документ предусматривает поэтапное разоружение палестинских фракций, передачу управления Национальному комитету по управлению Газой (НКАГ) и вывод израильских войск.

Согласно опубликованной дорожной карте, Газа будет управляться по принципу «Одна власть, один закон, одно оружие». НКАГ, состоящий из палестинских технократов, должен принять на себя все функции гражданского управления и безопасности. Документ подчеркивает, что фракции, включая ХАМАС, «не будут вмешиваться в дела НКАГ в переходный период».

Все стороны подтверждают приверженность Всеобъемлющему мирному плану президента Трампа и стремятся положить конец циклу разрушений, обеспечить полный вывод израильских войск из сектора Газа, восстановить нормальную жизнь.

Ключевой элемент плана — передача оружия под контроль НКАГ. Вновь подготовленные сотрудники полиции пройдут всестороннюю проверку, а тяжелое вооружение, объекты военного производства и туннели будут выведены из эксплуатации и переданы на хранение НКАГ.

«Оружие ополченцев должно быть списано и храниться под контролем НКАГ в соответствии с согласованным графиком. Члены этих ополчений не должны быть интегрированы в службы безопасности и полиции», — говорится в документе. Ответственность за подтверждение выполнения этого вопроса возлагается на Международный комитет по проверке.

Дорожная карта также предусматривает развертывание временных Международных сил стабилизации (МСС), которые будут отделять израильские войска от районов, контролируемых НКАГ. МСС не будут выполнять полицейские миссии, но возьмут на себя контроль за соблюдением режима прекращения огня, обучение палестинской полиции и защиту гуманитарной помощи. Израильские войска должны завершить поэтапный вывод из сектора Газа в соответствии с согласованным графиком.

НКАГ проведет аудит финансовых и административных дел в Газе, а также обеспечит защиту государственных активов. Комитет оценит законные обязательства перед поставщиками и подрядчиками на сумму не более 400 миллионов долларов. Реализация этих мер будет осуществляться в течение трех лет. Реконструкция сектора Газа пройдет также под контролем НКАГ.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Совет мира достиг соглашения о полном разоружении палестинского движения ХАМАС и других группировок в секторе Газа. По его словам, после завершения разоружения Израиль также выведет свои войска с территории, безопасность которой будут обеспечивать международные стабилизирующие силы.