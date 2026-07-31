Законопроект Грэма о санкциях против России оказался под угрозой срыва

Законопроект Грэма о санкциях против РФ столкнулся с риском провала в Конгрессе США

Законопроект о новых санкциях против России, инициированный покойным сенатором Линдси Грэмом, столкнулся с риском провала в конгрессе США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Документ предусматривает санкции против российских должностных лиц и дает президенту США право вводить 100-процентные пошлины в отношении пяти крупнейших импортеров российской нефти и газа. Как отмечает агентство, речь может идти о Китае, Индии, некоторых европейских странах и Японии. При этом президент сможет приостанавливать санкции по соображениям национальной безопасности.

Несмотря на широкую двухпартийную поддержку в сенате, в палате представителей документ столкнется с сопротивлением. Ведущие демократы в профильных комитетах Рон Уайден и Ричард Нил заявили, что предоставление президенту новых тарифных полномочий может привести к росту инфляции в США.

«Последний проект закона о санкциях против России — это рецепт хаоса и повышения тарифов», — заявили они. Республиканец Рэнд Пол сообщил о намерении внести поправку, ограничивающую полномочия президента по введению пошлин.

Законопроект, соавтором которого выступил ныне покойный Линдси Грэм, был представлен в апреле 2025 года. В ночь на 30 июля инициатива прошла второе процедурное голосование в сенате: 84 сенатора проголосовали за продвижение документа, 12 — против.

Ранее в Сенате Конгресса США состоялось процедурное голосование по законопроекту об ужесточении американских санкций против России. Более 60 сенаторов выступили за сокращение дебатов по законопроекту — такого числа голосов «за» достаточно для того, чтобы запланировать проведение окончательного голосования. Ожидается, что оно может состояться к концу недели.