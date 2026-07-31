Испания раскрыла число вернувшихся в Марокко мигрантов

МВД Испании: Более 48 тысяч нелегальных мигрантов уже вернулись в Марокко

Более 48 тысяч нелегальных мигрантов уже вернулись из Сеуты в Марокко. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел Испании, передает телеканал RTVE.

«Более 48 тысяч человек вернулись в Марокко (...) Согласно данным Министерства внутренних дел, отправления составляли около 150 человек в минуту», — передает телеканал.

Ранее стало известно, что сотни нелегальных мигрантов, проникших в Сеуту, начали добровольно возвращаться в Марокко.

30 июля испанский эксклав Сеута, находящийся на северном побережье Африки, оказался в центре крупнейшего миграционного кризиса с 2021 года. Тысячи выходцев из Марокко и других стран прорвались через сухопутную границу, обогнули береговые заграждения вплавь и вышли на пляжи города.