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21:15, 31 июля 2026Россия

Правила перевозки топлива по Крымскому мосту изменят

Перевозка топлива по Крымскому мосту с 4 августа будет разрешена только в спецканистрах
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Перевозка топлива по Крымскому мосту с 4 августа будет разрешена только в спецканистрах. Об изменениях сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

«Для перевозки топлива допускаются специальные сертифицированные канистры, предназначенные для перевозки и хранения горючих жидкостей», — говорится в публикации.

Уточняется, что это могут быть только стальные, алюминиевые или изготовленные из специального пластика канистры объемом не более 40 литров. Емкость должна быть заполнена не более чем на 95 процентов, без потеков и внешних повреждений. На одном автомобиле разрешено провозить в общей сложности не более 200 литров топлива.

Ранее стало известно, что Федеральная служба безопасности предотвратила две попытки подрыва Крымского моста, которые готовили украинские спецслужбы с использованием почти тонны взрывчатки финского производства.

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