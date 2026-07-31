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21:41, 31 июля 2026 (обновлено: 21:46, 31 июля 2026)Спорт

Стало известно о близости Инфантино к отставке с поста главы ФИФА

Журналист Молина заявил о том, что президент ФИФА Инфантино близок к отставке
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Джанни Инфантино

Джанни Инфантино. Фото: Globallookpress.com

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино близок к отставке. Об этом заявил в соцсети X журналист Ромен Молина.

Как стало известно обозревателю, Инфантино потерял поддержку чиновников ФИФА и контроль над организацией, из-за чего может покинуть свой пост.

Ранее издание The Telegraph сообщило, что Инфантино рассматривает предложение о продаже доли в чемпионате мира частным инвесторам. По данным источника, ФИФА планирует выделить управление турниром в отдельную компанию и продать инвесторам примерно 20-30 процентов ее акций.

В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заявили, что собираются бойкотировать следующий чемпионат мира в 2030 году в случае, если ФИФА продаст права на проведение турнира. К идее бойкота присоединились все 55 национальных ассоциаций, входящих в УЕФА, в том числе и Российский футбольный союз (РФС).

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