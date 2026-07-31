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20:31, 31 июля 2026 (обновлено: 20:37, 31 июля 2026)Экономика

Ким сделала заявление на фоне атак на склады Wildberries

Ким анонсировала меры поддержки пострадавших от атак ВСУ продавцов Wildberries
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Основательница компании Wildberries Татьяна Ким сделала заявление на фоне атак на склады маркетплейса. Оно оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

«Уже почти две недели склады нашей компании подвергаются террористическим атакам», — отметила Ким. По ее словам, это связано с тем, что Wildberries является народным маркетплейсом, поэтому «удары по нам — это удары по сотням миллионов людей в десяти странах одновременно» — сотрудникам, продавцам, производителям, логистам, владельцам пунктов выдачи заказов, тысячам других предпринимателей, исполнителям и покупателям, среди которых есть и социально незащищенные люди.

Атаки на инфраструктуру Wildberries – это атаки на мирных граждан. И повторюсь – не только россиян

Татьяна КимОсновательница компании Wildberries

Ким отметила, что убытки несут не только российские предприниматели, но и владельцы бизнеса из Кыргызстана, Белоруссии, Казахстана, Армении, Узбекистана и Китая. В связи с чем компания выступила как проводник интересов малого и среднего бизнеса и обсудила с правительством РФ комплексные меры поддержки всем пострадавшим предпринимателям.

В настоящее время разрабатывается общая система, по которой помощь получит каждый. В ближайшие дни набор этих мер будет озвучен

Татьяна КимОсновательница компании Wildberries

Пока меры поддержки только разрабатываются, компания провела два транша поддерживающих выплат продавцам, товары которых пострадали в результате атак. Во вторую волну попало почти 100 тысяч представителей малого и среднего бизнеса, многие из которых уже получили начисления, уточнила Ким. Для более крупных партнеров Wildberries ввели повышенную скидку постоянного покупателя на их товар за свой счет, кредитные каникулы в банке компании и ряд иных мер поддержки. Кроме того, на следующей неделе запланированы очные встречи с предпринимателями в наиболее пострадавших регионах для точечного решения проблем.

Ранее Ким сообщила, что маркетплейс Wildberries оперативно перестраивает логистику, чтобы минимизировать задержки и сохранить качество работы.

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