Ким сделала заявление на фоне атак на склады Wildberries

Ким анонсировала меры поддержки пострадавших от атак ВСУ продавцов Wildberries

Основательница компании Wildberries Татьяна Ким сделала заявление на фоне атак на склады маркетплейса. Оно оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

«Уже почти две недели склады нашей компании подвергаются террористическим атакам», — отметила Ким. По ее словам, это связано с тем, что Wildberries является народным маркетплейсом, поэтому «удары по нам — это удары по сотням миллионов людей в десяти странах одновременно» — сотрудникам, продавцам, производителям, логистам, владельцам пунктов выдачи заказов, тысячам других предпринимателей, исполнителям и покупателям, среди которых есть и социально незащищенные люди.

Атаки на инфраструктуру Wildberries – это атаки на мирных граждан. И повторюсь – не только россиян Татьяна Ким Основательница компании Wildberries

Ким отметила, что убытки несут не только российские предприниматели, но и владельцы бизнеса из Кыргызстана, Белоруссии, Казахстана, Армении, Узбекистана и Китая. В связи с чем компания выступила как проводник интересов малого и среднего бизнеса и обсудила с правительством РФ комплексные меры поддержки всем пострадавшим предпринимателям.

В настоящее время разрабатывается общая система, по которой помощь получит каждый. В ближайшие дни набор этих мер будет озвучен Татьяна Ким Основательница компании Wildberries

Пока меры поддержки только разрабатываются, компания провела два транша поддерживающих выплат продавцам, товары которых пострадали в результате атак. Во вторую волну попало почти 100 тысяч представителей малого и среднего бизнеса, многие из которых уже получили начисления, уточнила Ким. Для более крупных партнеров Wildberries ввели повышенную скидку постоянного покупателя на их товар за свой счет, кредитные каникулы в банке компании и ряд иных мер поддержки. Кроме того, на следующей неделе запланированы очные встречи с предпринимателями в наиболее пострадавших регионах для точечного решения проблем.

Ранее Ким сообщила, что маркетплейс Wildberries оперативно перестраивает логистику, чтобы минимизировать задержки и сохранить качество работы.

