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21:22, 31 июля 2026 (обновлено: 21:42, 31 июля 2026)Бывший СССР

На Украине объяснили обещание Трампа передать Киеву лицензию на ракеты для Patriot

«Страна»: Трамп пообещал Зеленскому лицензию на ракеты для Patriot ради компромиссов
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Daniel Heuer / Reuters

Американский лидер Дональд Трамп надеялся добиться компромиссов со стороны Украины и Евросоюза и для этого пообещал передать Киеву лицензию на производство ракет для Patriot. С таким заявлением выступило украинское издание «Страна».

«Не исключено, что первоначальное обещание Трампа было способом подвинуть в том числе Украину и ЕС к каким-то компромиссам по мирному урегулированию», — говорится в материале. Однако, допускают авторы, последняя встреча с президентом Украины Зеленским показала Трампу, что ни Киев, ни ЕС не готовы к подобным компромиссам.

«Страна» также отмечает, что перелома в отношении Трампа к Зеленскому не произошло, несмотря на то что западные СМИ активно писали об этом.

Ранее Трамп заявил, что пока не готов подтвердить решение о предоставлении Украине лицензии на производство зенитных ракетных систем Patriot.

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