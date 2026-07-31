На Украине объяснили обещание Трампа передать Киеву лицензию на ракеты для Patriot

«Страна»: Трамп пообещал Зеленскому лицензию на ракеты для Patriot ради компромиссов

Американский лидер Дональд Трамп надеялся добиться компромиссов со стороны Украины и Евросоюза и для этого пообещал передать Киеву лицензию на производство ракет для Patriot. С таким заявлением выступило украинское издание «Страна».

«Не исключено, что первоначальное обещание Трампа было способом подвинуть в том числе Украину и ЕС к каким-то компромиссам по мирному урегулированию», — говорится в материале. Однако, допускают авторы, последняя встреча с президентом Украины Зеленским показала Трампу, что ни Киев, ни ЕС не готовы к подобным компромиссам.

«Страна» также отмечает, что перелома в отношении Трампа к Зеленскому не произошло, несмотря на то что западные СМИ активно писали об этом.

Ранее Трамп заявил, что пока не готов подтвердить решение о предоставлении Украине лицензии на производство зенитных ракетных систем Patriot.