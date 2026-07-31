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21:48, 31 июля 2026 (обновлено: 21:51, 31 июля 2026)Россия

Раскрыты подробности массированного налета ВСУ на Россию

Минобороны сообщило об уничтожении 223 дронов ВСУ за день
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

С 08:00 до 20:00 по московскому времени Вооруженные силы Украины (ВСУ) неоднократно пытались нанести удары по территории России при помощи беспилотных летательных аппаратов. Подробности массированного налета ВСУ раскрыло Минобороны.

Всего под ударом оказались 11 регионов — Белгородская, Брянская, Калужская, Курская, Липецкая, Орловская, Ростовская, Рязанская и Тульская области, Республика Крым и Краснодарский край. Кроме того, дроны были уничтожены над акваториями Азовского и Черного морей.

Всего было сбито 223 украинских беспилотника. Все они были самолетного типа.

Ранее сообщалось, что при атаке ВСУ на Волгоград пострадали пять человек.

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