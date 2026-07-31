Минобороны сообщило об уничтожении 223 дронов ВСУ за день

С 08:00 до 20:00 по московскому времени Вооруженные силы Украины (ВСУ) неоднократно пытались нанести удары по территории России при помощи беспилотных летательных аппаратов. Подробности массированного налета ВСУ раскрыло Минобороны.

Всего под ударом оказались 11 регионов — Белгородская, Брянская, Калужская, Курская, Липецкая, Орловская, Ростовская, Рязанская и Тульская области, Республика Крым и Краснодарский край. Кроме того, дроны были уничтожены над акваториями Азовского и Черного морей.

Всего было сбито 223 украинских беспилотника. Все они были самолетного типа.

Ранее сообщалось, что при атаке ВСУ на Волгоград пострадали пять человек.