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22:18, 31 июля 2026Россия

В Минобороны рассказали об обязанности командиров быть в окопах

Замглавы МО Евкуров назвал обязанностью любого командира быть в окопах с солдатами
Егор Брусенцев (ночной линейный редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Любой командир обязан находиться в окопах со своими солдатами. Об этом рассказал заместитель министра обороны РФ генерал армии Юнус-Бек Евкуров в интервью «Комсомольской правде».

Генерала спросили, почему он часто разговаривает с солдатами в окопах. «Это обязанность любого командира, любого должностного лица», — ответил Евкуров. Он отметил, что министр обороны Андрей Белоусов, начальник Генштаба Валерий Герасимов и все заместители министра «постоянно работают непосредственно в войсках». По словам замминистра, «это действует мобилизующе» на солдат и офицеров.

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«А я, как отвечающий за боевую и физическую подготовку в войсках, обязан быть на полигонах, в учебных центрах, в районах подготовки, слаживания и восстановления боеспособности», — добавил Евкуров.

Ранее Евкуров сообщил, что за первые шесть месяцев 2026 года Минобороны России подготовило более 140 тысяч военнослужащих в полках резерва, а также на полигонах и участках местности группировок войск.

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