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00:58, 18 июля 2026Россия

Минобороны рассказало о подготовке армейского резерва в 2026 году

Евкуров: ВС РФ подготовили свыше 140 тысяч военных в полках резерва и на полигонах
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

За первые шесть месяцев 2026 года Минобороны РФ подготовило более 140 тысяч военнослужащих в полках резерва, а также на полигонах и участках местности группировок войск. Об этом заявил заместитель главы ведомства генерал армии Юнус-Бек Евкуров, его речь опубликована в Telegram-канале Минобороны.

Он отметил, что для достижения необходимого уровня подготовки военнослужащих было проведено более 40 практических мероприятий. Для оперативного внедрения боевого опыта впервые к обучению личного состава привлекались 107 командиров штурмовых подразделений, которые внесли корректировки в программы подготовки малых тактических групп.

Ранее сообщалось, что в войсках противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил (ВС) России стартовала программа массовой подготовки операторов дронов-перехватчиков. «Воздушные охотники» будут поражать беспилотники противника. В частности, военнослужащие осваивают маневренные квадрокоптеры и перехватчики самолетного типа «Молния-ПВО». Будущие операторы изучают теорию, практикуются на симуляторах и совершают учебные вылеты.

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