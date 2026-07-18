Минобороны рассказало о подготовке армейского резерва в 2026 году

Евкуров: ВС РФ подготовили свыше 140 тысяч военных в полках резерва и на полигонах

За первые шесть месяцев 2026 года Минобороны РФ подготовило более 140 тысяч военнослужащих в полках резерва, а также на полигонах и участках местности группировок войск. Об этом заявил заместитель главы ведомства генерал армии Юнус-Бек Евкуров, его речь опубликована в Telegram-канале Минобороны.

Он отметил, что для достижения необходимого уровня подготовки военнослужащих было проведено более 40 практических мероприятий. Для оперативного внедрения боевого опыта впервые к обучению личного состава привлекались 107 командиров штурмовых подразделений, которые внесли корректировки в программы подготовки малых тактических групп.

Ранее сообщалось, что в войсках противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил (ВС) России стартовала программа массовой подготовки операторов дронов-перехватчиков. «Воздушные охотники» будут поражать беспилотники противника. В частности, военнослужащие осваивают маневренные квадрокоптеры и перехватчики самолетного типа «Молния-ПВО». Будущие операторы изучают теорию, практикуются на симуляторах и совершают учебные вылеты.