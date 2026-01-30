В России подготовят «воздушных охотников»

«Известия»: Для ВС России подготовят операторов дронов-перехватчиков

Программа массовой подготовки операторов дронов-перехватчиков стартовала в Вооруженных силах (ВС) России. «Воздушные охотники» будут поражать беспилотники противника, пишут «Известия» со ссылкой на Минобороны России.

В учебных центрах военного ведомства началось массовое обучение операторов беспилотников противовоздушной обороны (ПВО). Военнослужащие осваивают маневренные квадрокоптеры и перехватчики самолетного типа «Молния-ПВО». Будущие операторы изучают теорию, практикуются на симуляторах и совершают учебные вылеты.

«Это новый этап в развитии ПВО, так как бороться с дешевыми дронами противника теперь будут не дорогостоящие ракеты, а умные и быстрые "воздушные охотники", способные действовать как на передовой, так и глубоко в тылу», — говорится в материале.

Ранее в январе газета «Красная звезда» писала, что «Молния-ПВО» получила боевую часть, разработанную для эффективного поражения беспилотников всех типов. Дальность полета аппарата — 60 километров.