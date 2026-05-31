Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:33, 31 мая 2026Мир

В Италии раскритиковали новую выходку Украины

L’Antidiplomatico: Запад фактически оправдывает действия украинских властей
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Запад фактически оправдывает действия украинских властей, преуменьшая последствия атаки ВСУ на Запорожскую АЭС. Об этом написало итальянское издание L’Antidiplomatico.

«Пока украинские дроны продолжают наносить удары по крупнейшей в Европе АЭС — пока мир рискует столкнуться с катастрофой, куда более страшной, чем Чернобыль, — западные СМИ продолжают заниматься своим грязным делом», — говорится в статье.

Как указано в материале, атака на атомную электростанцию — это чистое безумие и терроризм. Но на Западе специально ставится под сомнение достоверность российских сообщений или замалчиваются действия ВСУ.

Ранее сообщалось, что уровень радиации на территории Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) остается в пределах нормы после атаки беспилотника. Атака на ЗАЭС произошла в субботу, 30 мая. Спустя сутки после нападения уровень радиации на объекте критической инфраструктуры остался оптимальным, констатировали в агентстве.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Израиль резко усилил наступление в Ливане, захватив крепость крестоносцев. Франция запросила экстренное заседание Совбеза ООН

    В ЕС забили тревогу после решения суда в России по Euroclear

    ВСУ ударили по рейсовому автобусу из Старобельска

    Десятки тысяч украинцев остались без света

    Смолов потерял крупную сумму из-за ставки на Сафонова

    Эпичные удары авиабомбами ФАБ-500 попали на видео

    В Италии раскритиковали новую выходку Украины

    Десятки человек погибли в результате взрыва в Мьянме

    Ударные дроны ВСУ атаковали четыре многоквартирных дома в российском регионе

    Ставшее местом массового отравления кафе закрыли

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok