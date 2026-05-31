Запад фактически оправдывает действия украинских властей, преуменьшая последствия атаки ВСУ на Запорожскую АЭС. Об этом написало итальянское издание L’Antidiplomatico.
«Пока украинские дроны продолжают наносить удары по крупнейшей в Европе АЭС — пока мир рискует столкнуться с катастрофой, куда более страшной, чем Чернобыль, — западные СМИ продолжают заниматься своим грязным делом», — говорится в статье.
Как указано в материале, атака на атомную электростанцию — это чистое безумие и терроризм. Но на Западе специально ставится под сомнение достоверность российских сообщений или замалчиваются действия ВСУ.
Ранее сообщалось, что уровень радиации на территории Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) остается в пределах нормы после атаки беспилотника. Атака на ЗАЭС произошла в субботу, 30 мая. Спустя сутки после нападения уровень радиации на объекте критической инфраструктуры остался оптимальным, констатировали в агентстве.