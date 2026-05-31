L’Antidiplomatico: Запад фактически оправдывает действия украинских властей

Запад фактически оправдывает действия украинских властей, преуменьшая последствия атаки ВСУ на Запорожскую АЭС. Об этом написало итальянское издание L’Antidiplomatico.

«Пока украинские дроны продолжают наносить удары по крупнейшей в Европе АЭС — пока мир рискует столкнуться с катастрофой, куда более страшной, чем Чернобыль, — западные СМИ продолжают заниматься своим грязным делом», — говорится в статье.

Как указано в материале, атака на атомную электростанцию — это чистое безумие и терроризм. Но на Западе специально ставится под сомнение достоверность российских сообщений или замалчиваются действия ВСУ.

Ранее сообщалось, что уровень радиации на территории Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) остается в пределах нормы после атаки беспилотника. Атака на ЗАЭС произошла в субботу, 30 мая. Спустя сутки после нападения уровень радиации на объекте критической инфраструктуры остался оптимальным, констатировали в агентстве.