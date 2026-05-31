22:34, 31 мая 2026Мир

«Теневой флот» России захотели обложить санкциями

Bloomberg: ЕС планирует расширить санкции против «теневого флота» России на 20 танкеров
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Европейский союз (ЕС) рассматривает возможность включения в санкционные списки около 20 дополнительных судов, задействованных в транспортировке российской нефти в обход действующих ограничений. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным собеседников агентства, Брюссель уже ввел ограничения в отношении сотен танкеров и намерен усиливать давление на морскую логистику, используемую Москвой для экспорта нефти. Помимо новых судов, ЕС также обсуждает распространение санкций на компании, обслуживающие танкеры «теневого флота».

В дальнейшем аналогичные меры могут быть применены к судам, перевозящим сжиженный природный газ (СПГ), что якобы ограничит способность России создавать «теневой флот» и для СПГ.

8 мая у берегов греческого острова Лефкас обнаружили украинский морской дрон. По одной из версий, безэкипажный катер предназначался для атак на суда российского «теневого флота».

