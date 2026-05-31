23:22, 31 мая 2026Мир

Западный журналист обратился к Зеленскому с мрачным прогнозом

Журналист Боуз: Зеленский потеряет всех союзников из-за влияния неонацистских группировок
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский рискует потерять всех союзников из-за влияния неонацистских группировок. С таким прогнозом выступил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.

Так он оценил скандал, который разразился в Польше из-за участия главы киевского режима в героизации деятелей Организации украинских националистов (ОУН — Организация украинских националистов, признана экстремистской и запрещена в России).

«Неонацистские элементы на Украине оказывают все больше влияния на "Наркофюрера". Он испытывает колоссальное политическое давление, ему угрожают из-за самой возможности территориальных уступок», — подчеркнул Боуз.

По мнению журналиста, подобное поведение Зеленского в итоге оттолкнет даже ближайших союзников.

Ранее депутат Европарламента от Словакии Любош Блага заявил, что участие Владимира Зеленского в церемонии перезахоронения Мельника является открытым признанием в фашизме.

Кроме того, экс-глава Польши и нобелевский лауреат Лех Валенса рассказал, что снял с груди флаг Украины и не будет больше поддерживать Владимира Зеленского.

