Бессент назвал большую ошибку Ирана в войне с США

23:55, 31 мая 2026

Бессент: Атака на страны Персидского залива стала большой ошибкой Ирана в войне с США
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Evan Vucci / Reuters

Иран допустил большую ошибку, когда решил атаковать страны Персидского залива. На это указал американский министр финансов Скотт Бессент в разговоре с Fox News.

Он пояснил, что раньше у США было много союзников, которые, похоже, были не до конца честны в вопросах иранских денег, которые находятся в их банковских системах. Но «внезапно они стали очень сговорчивыми и охотно открывали нам доступ к счетам или помогали их блокировать».

Бессент подчеркнул, что «благодаря президенту Трампу» Тегеран готов обсуждать отказ от ядерного оружия. «Для иранского руководства это шанс попытаться стать нормальной страной. 47 лет они были страной-изгоем», — добавил глава Минфина США.

Ранее газета The New York Times сообщила о намерении Соединенных Штатов ужесточить соглашение с Ираном. По данным Axios, Вашингтон внесет правки в пункты об утилизации обогащенного урана и возобновлении работы Ормузского пролива.

