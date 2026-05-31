В США раскрыли детали ужесточения сделки с Ираном

Axios: США внесут правки по урану и работе Ормузского пролива в соглашение с Ираном

США внесут правки в пункты об утилизации обогащенного урана и возобновлении работы Ормузского пролива. Об этом сообщает Axios со ссылкой на свои источники.

По словам представителя администрации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, Вашингтон хочет конкретизировать детали передачи США обогащенного урана. «Речь идет о более конкретных деталях, касающихся того, как США получат этот материал и в какие сроки», — сказал он.

Еще один чиновник в разговоре с журналистами заявил, что иранцы дадут ответ через три дня. По его словам, они «буквально сидят в пещерах и не пользуются электронной почтой».

Ранее газета The New York Times сообщила о намерении президента США ужесточить соглашение с Ираном. Отмечается, что Вашингтон уже направил новые предложения Тегерану.