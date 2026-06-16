Популярная модель уменьшила грудь и нарвалась на критику мужчин

Модель Кортни Стодден призналась, что поклонники раскритиковали ее решение уменьшить грудь

Популярная американская модель, актриса и певица Кортни Стодден сделала пластику по уменьшению груди и нарвалась на критику мужчин. Об этом пишет TMZ.

Журналист портала встретил 31-летнюю манекенщицу на одной из улиц Голливуда в Лос-Анджелесе. Стодден предстала перед камерой в черном облегающем платье и рассказала, что недавно сделала коррекцию размера груди. По словам знаменитости, она осталась довольна результатами, но ее поклонники, большую часть которых составили мужчины, раскритиковали ее решение.

«Эти сумасшедшие мужчины в интернете меня спрашивают: "Зачем ей делать грудь меньше?". Они так плачут, как будто потеряли самое ценное», — призналась Стодден.

Кроме того, в неформальной беседе модель рассказала, что планирует продать свои старые грудные импланты на аукционе и заработанные средства передать в благотворительный фонд.

В октябре 2024 года Кортни Стодден показала внешность после удаления филлеров.

