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13:39, 26 июля 2026 (обновлено: 13:56, 26 июля 2026)Россия

Восемь жилых домов внезапно вспыхнули в российском регионе

В Астраханской области загорелись 12 строений, среди них восемь жилых домов
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

В Астраханской области внезапно вспыхнули 12 строений, среди них восемь жилых домов. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Крупный пожар произошел в поселке Нижний Баскунчак Ахтубинского района. Огонь охватил сухие растения и 12 построек — в том числе восемь жилых домов. Общая площадь возгорания, по последним данным, достигает 900 квадратных метров.

Тушить пожар спасателям российского региона затрудняют мощный ветер, жара и нехватка осадков в последнее время. На месте работают 25 пожарных и восемь единиц техники, включая пожарный поезд.

Ранее в станице Раевской под Новороссийском из-за падения обломков беспилотника произошел пожар в частном доме.

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