Минобороны: Взятие под контроль Шевченко важно для продвижения штурмовых подразделений

Взятие под контроль населенного пункта Шевченко важно для дальнейшего продвижения штурмовых подразделений и освобождения территорий Донецкой Народной Республики (ДНР). Стратегическое значение взятого села раскрыло журналистам Минобороны России.

О взятии населенного пункта под контроль в Минобороны сообщили 26 июля. Операцию удалось провести благодаря решительным действиям подразделений группировки войск «Центр».

В оборонном ведомстве отметили, что штурмовые подразделения группировки заняли район обороны противника и зачистили его от личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Зачистка Шевченко проходила с помощью российских подразделений войск беспилотных систем и артиллеристами, добавили в Минобороны.