Армия России взяла под контроль еще один населенный пункт в ДНР

Минобороны: Армия России взяла под контроль населенный пункт Шевченко в ДНР

Российские военнослужащие взяли под контроль еще один населенный пункт в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом журналистам сообщило Минобороны РФ.

В оборонном ведомстве указали, что речь идет про населенный пункт Шевченко.

Взять населенный пункт под контроль удалось благодаря решительным действиям подразделений группировки войск «Центр», указали в Минобороны.

23 июля российские военные взяли под контроль населенный пункт Белицкое в ДНР. В операции так же, как и в случае с селом Шевченко, принимала участие группировка войск «Центр».