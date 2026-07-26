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12:16, 26 июля 2026 (обновлено: 12:22, 26 июля 2026)Россия

Армия России взяла под контроль еще один населенный пункт в ДНР

Минобороны: Армия России взяла под контроль населенный пункт Шевченко в ДНР
Евгений Фоменко
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Российские военнослужащие взяли под контроль еще один населенный пункт в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом журналистам сообщило Минобороны РФ.

В оборонном ведомстве указали, что речь идет про населенный пункт Шевченко.

Взять населенный пункт под контроль удалось благодаря решительным действиям подразделений группировки войск «Центр», указали в Минобороны.

23 июля российские военные взяли под контроль населенный пункт Белицкое в ДНР. В операции так же, как и в случае с селом Шевченко, принимала участие группировка войск «Центр».

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