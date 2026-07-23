Российские военные объявили о взятии еще одного населенного пункта в ДНР

Российские военные взяли под контроль населенный пункт Белицкое в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом объявили в Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что освобождение еще одной территории провели подразделения группировки войск «Центр». Других подробностей об операции в Минобороны не привели.
До этого российские бойцы взяли населенный пункт Благодатное в Запорожской области. Тогда операцию по освобождению организовали представители группировки войск «Восток».
В тот же день российские бойцы установили контроль в селе Артельное Харьковской области. Там боевые действия вели подразделения группировки войск «Север».