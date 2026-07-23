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11:38, 23 июля 2026 (обновлено: 11:45, 23 июля 2026)Россия

Российские военные объявили о взятии еще одного населенного пункта в ДНР

Минобороны: Российские военные взяли под контроль Белицкое в ДНР
Майя Назарова
Майя Назарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские военные взяли под контроль населенный пункт Белицкое в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом объявили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что освобождение еще одной территории провели подразделения группировки войск «Центр». Других подробностей об операции в Минобороны не привели.

До этого российские бойцы взяли населенный пункт Благодатное в Запорожской области. Тогда операцию по освобождению организовали представители группировки войск «Восток».

В тот же день российские бойцы установили контроль в селе Артельное Харьковской области. Там боевые действия вели подразделения группировки войск «Север».

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