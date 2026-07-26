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12:35, 26 июля 2026 (обновлено: 12:55, 26 июля 2026)Россия

Минобороны выпустило заявление после атаки более 1000 дронов ВСУ на Россию

Минобороны: Системы ПВО за сутки сбили более 1000 дронов ВСУ
Евгений Фоменко
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки выпустили в сторону России более 1000 дронов. Об этом говорится в заявлении, которое выпустило Минобороны РФ в воскресенье, 26 июля.

По информации оборонного ведомства, силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 1060 украинских дронов и 8 управляемых авиабомб.

Все дроны относились к самолетному типу, указали в Минобороны.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военнослужащие взяли под контроль еще один населенный пункт в Донецкой Народной Республике. Так, подразделениям группировки войск «Центр» удалось установить контроль в селе Шевченко.

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