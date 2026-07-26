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13:05, 26 июля 2026 (обновлено: 13:20, 26 июля 2026)Мир

МИД России потребовал выдать бывшего прокурора МУС

МИД России потребовал выдать бывшего прокурора МУС Карима Хана
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Карим Хан

Карим Хан. Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

МИД России будет требовать выдачи бывшего прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана для привлечения к уголовной ответственности. Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве, передает РИА Новости.

«Надеемся, это поможет добиться его выдачи в Россию для привлечения к ответственности за попытку уголовного преследования заведомо невиновных и покушение на лиц, пользующихся международной защитой», — отмечается в заявлении.

Кроме того, в МИД указали, что МУС является тонущим кораблем, который начали покидать ряд стран. В частности, это уже сделали Буркина-Фасо, Мали, Нигер и Венесуэла.

Ранее стало известно о решении МУС отправить Хана в отставку. За его отстранение проголосовало 82 из 125 стран — членов организации. Соответствующее решение было принято из-за обвинений в адрес Хана в сексуальных домогательствах и утрате доверия к нему как руководителю МУС.

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