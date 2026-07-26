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13:54, 26 июля 2026Экономика

Украинцев предупредили об аномальной погоде

Укргидрометцентр: В августе Украину ждет аномально теплая погода
Александра Качан (Редактор)

Фото: Alina Smutko / Reuters

В августе на территории Украины ожидается аномальная погода — температура воздуха превысит климатическую норму. Об этом сообщила пресс-служба Укргидрометцентра.

Согласно прогнозам, средняя месячная температура воздуха в августе составит плюс 21-плюс 25 градусов, а в горных районах — плюс 17-плюс 19 градусов. Такие показатели превышают норму на два градуса. При этом количество осадков на большей части территории республики будет в пределах нормы — около 34-60 миллиметров, а в западных областях — ниже нормы (около 50-70 миллиметров).

Ранее стало известно, что последняя неделя июля в Москве окажется дождливой и с неустойчивыми температурами.

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