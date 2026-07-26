Высокопоставленный чиновник сбил насмерть российского туриста в Таиланде

Высокопоставленный тайский чиновник насмерть сбил на машине россиянина на Пхукете

Российский турист не выжил в ДТП на тайском курорте Пхукет. Об этом пишет местное издание The Phuket News.

Уточняется, что авария произошла 23 июля напротив магазина 7-Eleven в районе Па-Кхлок. Черный Ford насмерть сбил 41-летнего Леонида Ю., который переходил дорогу. Пострадавшего доставили в больницу, однако спасти его не удалось.

Полиция подтвердила, что за рулем машины находился высокопоставленный тайский чиновник — Танет Навалонг. В настоящее время он занимает должность секретаря администрации провинции Пхукет.

Стражи правопорядка продолжают расследование и изучают записи с камер видеонаблюдения. Автомобиль, участвовавший в аварии, отправили на судебно-криминалистическую экспертизу. Пока никаких обвинений Навалонгу не предъявили.

Ранее на другом курорте Таиланда, в Паттайе, машина наехала на туриста с коляской. Перед инцидентом 57-летняя водительница попала в другое ДТП с мотоциклом.