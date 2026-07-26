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14:33, 26 июля 2026 (обновлено: 14:43, 26 июля 2026)Мир

Иран заявил о прекращении ударов по странам Персидского залива

В армии Ирана заявили о прекращении ударов по странам Персидского залива
Алина Черненко

Фото: IIranian Army / AP

Официальный представитель армии Ирана Мохаммад Акраминия заявил о прекращении ударов по странам Персидского залива после того, как США приостановили атаки на Исламскую Республику. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на иранские СМИ.

Поскольку стратегия Ирана носит ответный характер, Тегеран также приостановил военные операции, отметил Акраминия. При этом он добавил, что стратегия Вашингтона неясна даже для собственных чиновников. По его словам, это очевидно из заявлений американских представителей.

По данным агентства, 26 июля Тегеран не совершал нападений на страны Персидского залива. США также не наносили ударов по Ирану две ночи подряд.

Ранее стало известно, что потери армии США от войны с Ираном за две недели достигли 20 миллиардов долларов. Наибольший объем пришелся на американские системы противовоздушной обороны и радары.

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