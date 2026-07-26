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15:30, 26 июля 2026 (обновлено: 15:46, 26 июля 2026)Мир

В США раскрыли один из последних военных планов сенатора Грэма

WSJ: Грэм хотел уговорить Трампа начать боевые действия в Ливане
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетСанкции против России:

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Сенатор Конгресса США Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) до своего ухода из жизни хотел уговорить президента Дональда Трампа начать боевые действия в Ливане против шиитской группировки «Хезболла». Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на материалы видеосъемки.

«Грэм планировал отправиться во Флориду в начале марта [этого года], чтобы убедить президента Трампа присоединиться к Израилю в бомбардировках движения "Хезболла" в Ливане», — приводит издание данные источников.

Кроме того, WSJ опубликовала разговоры Грэма с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. В этих беседах оба политика выражали радость из-за начала боевых действий против Ирана. При этом в опубликованных записях сенатор выражал уверенность, что США скоро одержат победу над Исламской Республикой, что не подтвердилось.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что принятие Сенатом Конгресса США законопроекта Грэма об ужесточении санкций против России может затянуться из-за разногласий республиканцев и демократов относительно расширения полномочий Трампа в качестве президента.

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