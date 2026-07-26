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15:48, 26 июля 2026 (обновлено: 16:02, 26 июля 2026)Мир

Румыния вызвала посла России из-за дронов

Министр Цою: МИД Румынии вызвал посла России после сбития трех дронов над страной
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)
На месте обнаружения дрона. Архивное фото

На месте обнаружения дрона. Архивное фото. Фото: Inquam Photos via Reuters

Министерство иностранных дел (МИД) Румынии вызвало посла России Владимира Липаева после сбития трех дронов за три дня над территорией страны. Об этом сообщила министр иностранных дел республики Оана Цою в соцсети X.

Глава ведомства привела данные расследования, согласно которым сбитый над Румынией 24 июля дрон относится к типу «Шахед», который Вооруженные силы России используют в конфликте с Украиной. Расследование по двум другим беспилотникам продолжаются.

Цою подчеркнула, что нарушать воздушное пространство страны и Евросоюза недопустимо, и власти относятся к этому предельно серьезно. «В связи с этими неоднократными нарушениями посол Российской Федерации был вызван в Министерство иностранных дел Румынии», — заключила министр.

26 июля истребитель F-16 сбил беспилотник, нарушивший воздушное пространство Румынии. Дроны проникают на территорию страны уже третий день подряд.

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