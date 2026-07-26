Румыния вызвала посла России из-за дронов

Министерство иностранных дел (МИД) Румынии вызвало посла России Владимира Липаева после сбития трех дронов за три дня над территорией страны. Об этом сообщила министр иностранных дел республики Оана Цою в соцсети X.
Глава ведомства привела данные расследования, согласно которым сбитый над Румынией 24 июля дрон относится к типу «Шахед», который Вооруженные силы России используют в конфликте с Украиной. Расследование по двум другим беспилотникам продолжаются.
Цою подчеркнула, что нарушать воздушное пространство страны и Евросоюза недопустимо, и власти относятся к этому предельно серьезно. «В связи с этими неоднократными нарушениями посол Российской Федерации был вызван в Министерство иностранных дел Румынии», — заключила министр.
26 июля истребитель F-16 сбил беспилотник, нарушивший воздушное пространство Румынии. Дроны проникают на территорию страны уже третий день подряд.