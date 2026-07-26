Сенатор Пушков: Новые антироссийские санкции США ударят по доллару

Новые антироссийские санкции США ударят по доллару как по глобальной валюте. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков в Telegram.

Речь идет о двухпартийном законопроекте, который призван ограничить доходы от экспорта российской нефти и газа. По словам Пушкова, введение США все большего количества ограничений для других стран в сфере мировой торговли сужает сферу господства доллара, так как страны вынуждены уходить в другие валюты.

«Они [санкции] также вновь покажут всему миру опасности, связанные с зависимостью от доллара, который все чаще используется США не как финансовое средство, а инструмент политического давления», — отметил сенатор. Он добавил, что принятие законопроекта может ускорить процесс глобального ухода от доллара как основной резервной валюты.

Ранее в ходе визита в Киев сенатор Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что согласовал с Белым домом новую версию законопроекта о санкциях против России. Однако позже издание The New York Times сообщило, что принятие документа оказалось под угрозой срыва. Причиной стали разногласия между президентом США Дональдом Трампом и демократами в Конгрессе.