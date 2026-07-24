В США заявили об угрозе срыва принятия законопроекта о санкциях против России

NYT: Принятие законопроекта о санкциях против России под угрозой срыва

Принятие предложенного сенатором Линдси Грэмом (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) законопроекта находится под угрозой срыва из-за разногласий между президентом США Дональдом Трампом и демократами в Конгрессе. Об этом сообщило издание New York Times (NYT).

Отмечается, что разногласия возникли из-за пункта законопроекта, позволяющего Трампу по своему усмотрению вводить и отменять пошлины до 100 процентов против стран, закупающих российские энергоресурсы. Представителей Демократической партии не устраивает подобная свобода действий, пишет газета.

«Поскольку администрация Трампа продолжает свою извилистую кампанию по введению тарифов, ведущие демократы заняли жесткую позицию против этого шага, не желая предоставлять президенту более широкие торговые полномочия в то время, когда, по их мнению, он и так попирает права Конгресса», — говорится в статье.

10 июля в ходе визита в Киев Грэм заявил, что согласовал с Белым домом новую версию законопроекта о санкциях против России. Предложенный еще в прошлом году законопроект предполагает пошлины против России и торгующих с ней партнеров. Прежде всего, эта мера нацелена на полное пресечение торговли нефтью и ураном.