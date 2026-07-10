В США согласовали сокрушительные санкции против России. Как к законопроекту относится Трамп и какие страны испытают последствия?

Сенатор Грэм: Белый дом согласовал законопроект о сокрушительных санкциях против России

Сенат Конгресса США согласовал с Белым домом законопроект о «сокрушительных санкциях» против России. Об этом заявил американский сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в России в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Я рад объявить, что примерно 30 минут назад мы достигли согласия с Белым домом по поводу версии законопроекта о санкциях против России, которую они поддержат. Это означает, что он станет законом Линдси Грэм сенатор Конгресса США

Сенатор отметил, что теперь вместе с другими авторами инициативы будет продвигать принятие документа в Конгрессе.

Законопроект вводит 500-процентные пошлины

Речь идет о законопроекте, который Грэм и сенатор Ричард Блюменталь представили в апреле 2025 года. Он предусматривает введение 500-процентных пошлин на импорт из стран, закупающих российскую нефть, газ, уран и другие продукты, в случае, если Россия не согласится на окончание конфликта с Украиной.

В первую очередь пошлины могут нанести удар по следующим странам:

Китай: крупнейший импортер российской нефти. В 2023 году КНР закупила почти треть всего российского экспорта, а также половину всей поставляемой нефти за рубеж;

крупнейший импортер российской нефти. В 2023 году КНР закупила почти треть всего российского экспорта, а также половину всей поставляемой нефти за рубеж; Индия: порядка 17 процентов всего российского экспорта нефти приходится на Нью-Дели. По индийским данным, значимая часть этой нефти затем перекупается Европой;

порядка 17 процентов всего российского экспорта нефти приходится на Нью-Дели. По индийским данным, значимая часть этой нефти затем перекупается Европой; Турция: несмотря на то, что Анкара является членом НАТО, она закупает порядка 8 процентов российской нефти и также является важным центром для перепродажи энергоресурсов в Европу.

Кроме того, в сентябре прошлого года Грэм также грозил Венгрии и Словакии «последствиями» за покупку российской нефти.

Сенатор Конгресса США Линдси Грэм (внесен в России в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Трамп поддерживает законопроект о «сокрушительных санкциях» против России

Само возможное принятие законопроекта не означает, что санкции начнут действовать: документ предоставляет президенту США право вводить или не вводить их на свое усмотрение. При этом в ноябре 2025 года американский лидер сообщал, что поддерживает инициативу и условия его устраивают.

Я слышал об этом, и меня это устраивает (...) Республиканцы вносят законопроект, который предусматривает очень жесткие санкции в отношении любой страны, которая ведет бизнес с Россией, они также могут включить туда Иран Дональд Трамп президент США

Глава Белого дома подчеркивал, что идея принять законопроект и расширить список стран за счет Ирана исходила лично от него. В январе Трамп подтвердил свою поддержку законопроекта об ужесточении антироссийских санкций.

Кроме того, 2 февраля Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди якобы пообещал ему прекратить импорт российской нефти. По его словам, глава индийского правительства также согласился серьезно нарастить закупки нефти у США и, возможно, у Венесуэлы.

Президент США выразил уверенность, что достигнутая договоренность «обеспечит завершение конфликта на Украине».

Фото: Umit Bektas / Reuters

Конгресс США не менее 11 раз пытался протолкнуть санкции против России

В 2025 году в американский Конгресс было внесено 11 законодательных инициатив, которые направлены на введение новых антироссийских санкций или ориентированы на ужесточение политики США в связи с конфликтом на Украине.

В общем сенат зарегистрировал пять инициатив о расширении рестрикций против российских финансовых институтов, энергетического сектора, предприятий оборонной промышленности и государственных служащих.

Например, помимо 500-процентных пошлин, в сенат внесли еще два законопроекта о признании России государством-спонсором терроризма. Этот статус запускает ряд дополнительных санкционных механизмов, включая экспортный контроль на товары двойного назначения, запрет на предоставление помощи и продажу вооружений, а также финансовые ограничения в отношении российских фирм.

В России назвали последствия «сокрушительных санкций» США

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя намерение Грэма продвинуть законопроект о «сокрушительных санкциях», заявила, что Россия уже адаптировалась к любому давлению.

США уже пора бы осознать, что Россия адаптировалась и к санкционному давлению, и ко всем этим пакетам, ко всем санкционным режимам. В реальности это в первую очередь бьет по инициаторам антироссийской политики. На Западе бесконечно штампуются какие-то меры, ограничения, идет поток принятия мер против нашей страны Мария Захарова официальный представитель МИД России

Захарова также назвала заявления сенатора Грэма «политическим фольклором» и допустила, что он таким образом хотел создать «медийный эффект вокруг самого себя».