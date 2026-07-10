Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:57, 10 июля 2026Мир

В США согласовали сокрушительные санкции против России. Как к законопроекту относится Трамп и какие страны испытают последствия?

Сенатор Грэм: Белый дом согласовал законопроект о сокрушительных санкциях против России
Егор Брусенцев (ночной линейный редактор)

Фото: Kylie Cooper / Reuters

Сенат Конгресса США согласовал с Белым домом законопроект о «сокрушительных санкциях» против России. Об этом заявил американский сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в России в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Я рад объявить, что примерно 30 минут назад мы достигли согласия с Белым домом по поводу версии законопроекта о санкциях против России, которую они поддержат. Это означает, что он станет законом

Линдси Грэмсенатор Конгресса США

Сенатор отметил, что теперь вместе с другими авторами инициативы будет продвигать принятие документа в Конгрессе.

Законопроект вводит 500-процентные пошлины

Речь идет о законопроекте, который Грэм и сенатор Ричард Блюменталь представили в апреле 2025 года. Он предусматривает введение 500-процентных пошлин на импорт из стран, закупающих российскую нефть, газ, уран и другие продукты, в случае, если Россия не согласится на окончание конфликта с Украиной.

В первую очередь пошлины могут нанести удар по следующим странам:

  • Китай: крупнейший импортер российской нефти. В 2023 году КНР закупила почти треть всего российского экспорта, а также половину всей поставляемой нефти за рубеж;
  • Индия: порядка 17 процентов всего российского экспорта нефти приходится на Нью-Дели. По индийским данным, значимая часть этой нефти затем перекупается Европой;
  • Турция: несмотря на то, что Анкара является членом НАТО, она закупает порядка 8 процентов российской нефти и также является важным центром для перепродажи энергоресурсов в Европу.

Кроме того, в сентябре прошлого года Грэм также грозил Венгрии и Словакии «последствиями» за покупку российской нефти.

Сенатор Конгресса США Линдси Грэм (внесен в России в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

Сенатор Конгресса США Линдси Грэм (внесен в России в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Трамп поддерживает законопроект о «сокрушительных санкциях» против России

Само возможное принятие законопроекта не означает, что санкции начнут действовать: документ предоставляет президенту США право вводить или не вводить их на свое усмотрение. При этом в ноябре 2025 года американский лидер сообщал, что поддерживает инициативу и условия его устраивают.

Я слышал об этом, и меня это устраивает (...) Республиканцы вносят законопроект, который предусматривает очень жесткие санкции в отношении любой страны, которая ведет бизнес с Россией, они также могут включить туда Иран

Дональд Трамппрезидент США

Глава Белого дома подчеркивал, что идея принять законопроект и расширить список стран за счет Ирана исходила лично от него. В январе Трамп подтвердил свою поддержку законопроекта об ужесточении антироссийских санкций.

Кроме того, 2 февраля Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди якобы пообещал ему прекратить импорт российской нефти. По его словам, глава индийского правительства также согласился серьезно нарастить закупки нефти у США и, возможно, у Венесуэлы.

Президент США выразил уверенность, что достигнутая договоренность «обеспечит завершение конфликта на Украине».

Фото: Umit Bektas / Reuters

Конгресс США не менее 11 раз пытался протолкнуть санкции против России

В 2025 году в американский Конгресс было внесено 11 законодательных инициатив, которые направлены на введение новых антироссийских санкций или ориентированы на ужесточение политики США в связи с конфликтом на Украине.

В общем сенат зарегистрировал пять инициатив о расширении рестрикций против российских финансовых институтов, энергетического сектора, предприятий оборонной промышленности и государственных служащих.

Материалы по теме:
«Трамп сказал, что пора». Сенат США возобновил работу над жесткими санкциями против России. Какие ограничения хотят ввести?
«Трамп сказал, что пора». Сенат США возобновил работу над жесткими санкциями против России. Какие ограничения хотят ввести?
9 июля 2025
«Просто ждут зеленого света». В США пригрозили России сокрушительными санкциями. Что об этом известно?
«Просто ждут зеленого света». В США пригрозили России сокрушительными санкциями. Что об этом известно?
19 ноября 2025
«Очень жесткие санкции». Трамп поддержал новые меры против России и ее партнеров. Почему их боятся даже в США?
«Очень жесткие санкции». Трамп поддержал новые меры против России и ее партнеров. Почему их боятся даже в США?
17 ноября 2025

Например, помимо 500-процентных пошлин, в сенат внесли еще два законопроекта о признании России государством-спонсором терроризма. Этот статус запускает ряд дополнительных санкционных механизмов, включая экспортный контроль на товары двойного назначения, запрет на предоставление помощи и продажу вооружений, а также финансовые ограничения в отношении российских фирм.

В России назвали последствия «сокрушительных санкций» США

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя намерение Грэма продвинуть законопроект о «сокрушительных санкциях», заявила, что Россия уже адаптировалась к любому давлению.

США уже пора бы осознать, что Россия адаптировалась и к санкционному давлению, и ко всем этим пакетам, ко всем санкционным режимам. В реальности это в первую очередь бьет по инициаторам антироссийской политики. На Западе бесконечно штампуются какие-то меры, ограничения, идет поток принятия мер против нашей страны

Мария Захароваофициальный представитель МИД России

Захарова также назвала заявления сенатора Грэма «политическим фольклором» и допустила, что он таким образом хотел создать «медийный эффект вокруг самого себя».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    В США согласовали сокрушительные санкции против России. Как к законопроекту относится Трамп и какие страны испытают последствия?
    В Запорожской области предупредили о высокой активности БПЛА
    Российские хакеры взломали камеры видеонаблюдения вблизи военных маршрутов НАТО
    В России выступили за трибунал над Зеленским
    Бабиш призвал Европу создать собственную систему ПРО
    ФИФА вынесла запрет судьям на матчах сборной Аргентины на ЧМ-2026
    В порту Одессы вспыхнул пожар после атаки крылатыми ракетами
    Porsche объявил о завершении продаж популярного кроссовера
    В Нью-Йорке заложили камень последней башни Всемирного торгового центра
    Глава МИД Турции отправится на Украину
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok