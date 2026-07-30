ВС России впервые ударили по американскому заводу по производству дронов в Киеве. Как отреагировали в США?

Guardian: ВС РФ впервые поразили производящий дроны завод США Terminal Autonomy в Киеве

ВС России на прошлой неделе нанесли удар баллистической ракетой по заводу, производящему дроны, на территории Киева. Оказалось, что предприятие принадлежит американской компании Terminal Autonomy, зарегистрированной в штате Делавэр, сообщило издание The Guardian.

Удар по заводу Terminal Autonomy, по всей видимости, является первым случаем за время конфликта, когда Москва нацелилась на американскую компанию The Guardian

Близкий к компании источник заявил, что на заводе производят высокоточные БПЛА для нанесения «глубоких» ударов с системами наведения, которые устойчивы к российским сигналам радиопомех. Также один из информаторов издания сообщил, что во время атаки на предприятие никто не погиб.

Terminal Autonomy — это термин, которым называют заключительную фазу атаки дрона-камикадзе. В этот момент ИИ берет на себя управление беспилотником, так как силы обороны противника начинают глушить радиоволны и мобильную связь.

На сайте компании указана следующая информация: «Мы делаем управляемые искусственным интеллектом барражирующие боеприпасы и высокоточные боеприпасы, которые уже находятся на действительной службе против вражеских объектов на передовой».

Минобороны России заявляло об ударе по производству со «специалистами украинско-американской компании»

26 июля Министерство обороны РФ рассказало о целях ударов по украинской столице. Среди них оказался завод, на котором были задействованы специалисты украинско-американской компании. О том, кому принадлежало производство, в релизе не упоминается.

Уточнялось, что атакованное предприятие находилось в юго-западной части Киева. На нем «ежемесячно производили до 1000 беспилотников различного типа, в том числе ударные AQ-400 Scythe ("Коса"), AQ-100 Bayonet ("Штык") и разведывательные RQ-100 Scout ("Скаут")».

В США заявили, что любые иностранные заводы на Украине станут целями ударов России

Бывший высокопоставленный сотрудник американской разведки Энтони Винчи в комментарии The Guardian заявил, что для российской стороны нет разницы, кому принадлежит предприятие, если оно производит оружие, которое бьет вглубь России: «Оно все равно остается целью. Им все равно, американское оно или чье-то другое».

В разговоре журналисты упомянули недавнее решение американского лидера Дональда Трампа выдать Киеву лицензию на производство зенитных ракет Patriot. На этот счет экс-разведчик составил аналогичное мнение.

Я думаю, что если бы ракеты Patriot или любая другая американская система производилась на Украине, русские бы нанесли удар по этому производственному объекту Энтони Винчи Бывший высокопоставленный сотрудник американской разведки

Ранее директор направления военного анализа исследовательского центра Defense Priorities Дженнифер Кавана выразил мнение, что получение лицензии на производство ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot не поможет Киеву переломить ход текущего конфликта. «Это долгосрочный проект, который не окажет никакого влияния на текущий конфликт и не позволит удовлетворить краткосрочные потребности Украины», — оценил предложение эксперт.