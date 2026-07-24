Минобороны: ВС России минувшей ночью с помощью БПЛА ударили по украинским портам

Минувшей ночью Вооруженные силы (ВС) России вновь нанесли групповые удары высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) по объектам на Украине. Об этом утром 24 июля сообщило Министерство обороны РФ.

На этот раз целями ударов стали украинские порты Одесса, Измаил и Николаев. По информации военного ведомства, в результате атаки на одесский порт были поражены резервуары с горюче-смазочными материалами для Вооруженных сил Украины (ВСУ), а в порту Измаил — объекты портовой инфраструктуры, предназначенной для разгрузки и хранения грузов военного назначения, три склада хранения безэкипажных катеров (БЭК), в том числе БЭК «Магура», и ангар с техникой ВСУ. Кроме того, поражен плавучий док для хранения и спуска автономных необитаемых подводных аппаратов. В порту Николаев под ударом оказался сухогруз, доставивший грузы военного назначения и совершавший их разгрузку.

Накануне ВС России также ударили по порту «Южный» на Украине. Поражение получили объекты инфраструктуры, которые использовались для разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов, предназначенных для украинских войск.

Фото: Nina Liashonok / Reuters

Последствия ударов по портам Украины оценили

На фоне ударов ВС РФ по украинским портам в Киеве заявили о приостановке судоходства. Министр аграрной политики страны Тарас Высоцкий накануне сообщил, что «еще недавно в порты заходили четыре-пять судов», однако теперь судоходство полностью остановлено.

Это решение судовладельцев — государство со своей стороны ничего не ограничивало Тарас Высоцкий министр аграрной политики Украины

Президент Украины Владимир Зеленский также подтвердил, что ни одно судно не смогло зайти в украинские порты в течение суток 22 июля. По оценкам украинского Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства, потенциальный ущерб от перебоев с морским экспортом может достигать двух-трех миллиардов долларов в месяц.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник, в свою очередь, отметил, что удары по портам и судам Украины понижают боеспособность ее армии. Военный эксперт, заслуженный военный летчик, генерал-майор авиации Владимир Попов также считает, что вскоре станут заметны результаты приостановки судоходства на Украине, так как именно по воде союзники Киева поставляют ему вооружение.

Этот канал поставки до конца пока не уничтожен, а на время приостановлен. Думаю, что мы вскоре увидим, как остановленные поставки сократят подпитку ВСУ на линии соприкосновения Владимир Попов военный эксперт

Координатор подполья Николай Лебедев при этом отметил, что «украинская логистика продолжает работать, но каждый новый обход делает ее длиннее и дороже». Авторы Telegram-канала «Два майора», в свою очередь, поприветствовали работу российских военных по выводу из строя портовой инфраструктуры, так как «море для Украины — это экспорт сельхозтоваров и металла, а также импорт вооружения и техники».

Фото: Press service of the State Emergency Service of Ukraine / Handout / Reuters

Какие еще цели поразили ВС России за минувшие сутки?

Минобороны также сообщило об ударе по пунктам управления и скоплению живой силы ВСУ в Запорожской области. Его нанесли артиллеристы 312-го реактивного дивизиона группировки «Восток». В то же время военнослужащие группировки «Центр» разнесли опорный пункт противника на добропольском направлении. На краснолиманском направлении экипаж ТОС-1А «Солнцепек» термобарическим ударом превратил вражеский пункт временной дислокации в пепел.

Еще одной целью удара российских Вооруженных сил стала автозаправочная станция «WOG» в населенном пункте Петропавловка Днепропетровской области, сообщает «Соловьев Live». Кроме того, Воздушно-космические силы России ударили по объектам в городе Херсон, которые использовались ВСУ для хранения и запуска беспилотников.

Лебедев, в свою очередь, сообщил об атаке FPV-дронов на Сумы. В городе поразили пункты управления БПЛА, склады, транспорт, места размещения подразделений и топливную инфраструктуру.

Сумы остаются конечной точкой снабжения группировки ВСУ у российской границы. Поэтому здесь используются относительно дешевые и массовые средства поражения, способные постоянно держать под давлением небольшие склады, автомобили, связь и отдельные позиции Николай Лебедев координатор подполья

В Николаевской области помимо порта, по словам Лебедева, под ударом также оказались места проживания дроноводов рядом с Очаковом, место дислокации десантников с британскими инструкторами в Галициново, полевой склад, ангар с техникой и автозаправочные станции (АЗС), в Харьковской области — топливо, склады, ремонтные площадки и места размещения подразделений, а в Житомирской — военные склады, аэродромная инфраструктура, предприятия и объекты противовоздушной обороны и АЗС. Также ВС России поразили цели в Черниговской области, Херсоне и Павлограде.