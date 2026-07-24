Российские военные поразили резервуары с горюче-смазочными материалами для ВСУ в Одессе

МО: Россия поразила резервуары с горюче-смазочными материалами для ВСУ в порту Одессы

Российские военные поразили резервуары с горюче-смазочными материалами для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в порту Одессы. Об этом сообщили в Минобороны в ходе очередного брифинга.

Как разъяснили в ведомстве, удару подверглось государственное предприятие «Морской торговый порт "Одесса"».

В Минобороны подчеркнули, что российские войска в ночь на 24 июля продолжили нанесение групповых ударов высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками по украинским портам.

До этого стало известно, что на Украине полностью остановилось морское судоходство после серии ударов Вооруженных сил России. Украинские власти объявили, что в порты перестали заходить суда. Крупнейший мировой контейнерный перевозчик Maersk до этого заявил о прекращении работы с портом Черноморск.