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09:37, 24 июля 2026 (обновлено: 09:44, 24 июля 2026)Россия

Российские военные поразили резервуары с горюче-смазочными материалами для ВСУ в Одессе

МО: Россия поразила резервуары с горюче-смазочными материалами для ВСУ в порту Одессы
Майя Назарова
Майя Назарова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Российские военные поразили резервуары с горюче-смазочными материалами для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в порту Одессы. Об этом сообщили в Минобороны в ходе очередного брифинга.

Как разъяснили в ведомстве, удару подверглось государственное предприятие «Морской торговый порт "Одесса"».

В Минобороны подчеркнули, что российские войска в ночь на 24 июля продолжили нанесение групповых ударов высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками по украинским портам.

До этого стало известно, что на Украине полностью остановилось морское судоходство после серии ударов Вооруженных сил России. Украинские власти объявили, что в порты перестали заходить суда. Крупнейший мировой контейнерный перевозчик Maersk до этого заявил о прекращении работы с портом Черноморск.

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