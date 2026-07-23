Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:02, 23 июля 2026 (обновлено: 19:06, 23 июля 2026)Россия

В России раскрыли последствия ударов по судам и портам Украины

Колесник: Удары России по портам и судам Украины понижают боеспособность ее армии
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Удары Вооруженных сил (ВС) России по портам и судам Украины понижают боеспособность ее армии. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник, чьи слова приводит «Газета.Ru».

«Естественно, это понижает их боеготовность. Нашим бойцам стало гораздо легче воевать. Обратите внимание, что линия фронта стала продвигаться», — пояснил он.

Депутат также отметил, что корабли, которые якобы перевозят зерно и другую различную продукцию, поставляют вооружение для Украины. В связи с этим они являются законными целями для России, подчеркнул парламентарий.

Ранее военкор Александр Коц заявил, что власти Украины лгут всему миру о причинах массового голода. Так он прокомментировал заявление Киева об ударах России по портам и судам Украины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Зеленский высказался о полной блокировке украинских портов
    В Эстонии разгорелся скандал из-за предлагающей жарить лук рекламы
    Медведь напал на женщину на горной тропе
    Россиянкам назвали беспроигрышный летний образ
    Зеленский отреагировал на новые антироссийские санкции
    Раскрыто дело о задушенном полотенцем участнике СВО
    Трамп сделал заявление о возобновлении крупных ударов по Ирану
    Кость бизона с «глазами» возрастом 13 тысяч лет нашли в Сибири
    Американский F-15EX впервые сбросил бомбы
    В России раскрыли последствия ударов по судам и портам Украины
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok