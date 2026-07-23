В России раскрыли последствия ударов по судам и портам Украины

Колесник: Удары России по портам и судам Украины понижают боеспособность ее армии

Удары Вооруженных сил (ВС) России по портам и судам Украины понижают боеспособность ее армии. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник, чьи слова приводит «Газета.Ru».

«Естественно, это понижает их боеготовность. Нашим бойцам стало гораздо легче воевать. Обратите внимание, что линия фронта стала продвигаться», — пояснил он.

Депутат также отметил, что корабли, которые якобы перевозят зерно и другую различную продукцию, поставляют вооружение для Украины. В связи с этим они являются законными целями для России, подчеркнул парламентарий.

Ранее военкор Александр Коц заявил, что власти Украины лгут всему миру о причинах массового голода. Так он прокомментировал заявление Киева об ударах России по портам и судам Украины.