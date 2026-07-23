В России раскрыли обман Киева об ударах по украинским портам

Военкор Коц: Украина лжет всему миру о причинах массового голода

В России раскрыли обман Киева об ударах по украинским портам. Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц в Telegram-канале пояснил, что власти Украины лгут всему миру о причинах массового голода.

Коц напомнил, что Киев от лица главы МИД Андрея Сибиги опубликовал требование осудить удары Вооруженных сил России по военным объектам в портах.

«Сибига иностранных дел спасает планету. В своем "Твиттере" расписал: удары России по украинским портам обрекают Африку, Азию, Ближний Восток и Латинскую Америку на голод. Дословно — "миллионы семей могут столкнуться с ростом цен и голодом"», — поделился российский военкор в посте.

Он допустил, что подобные рассуждения возникли специально перед заседанием Совбеза Организации Объединенных Наций (ООН), назначенным на 27 июля.

Как утверждает Коц, украинские дроны 11 суток подряд жгут российское зерновозное судоходство в Азовском море. «Оттуда идет четверть российского аграрного экспорта — экспорта того самого крупнейшего в мире поставщика пшеницы. Так кто держит в заложниках продовольственную безопасность?» — написал военкор.

Ранее сообщалось, что российские военные поразили два судна с грузами для Вооруженных сил Украины (ВСУ).