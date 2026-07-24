Минобороны раскрыло подробности удара российских войск по украинскому порту Измаил

МО РФ: Поражен плавучий док для необитаемых подводных аппаратов в порту Измаил

Российские войска поразили плавучий док для необитаемых подводных аппаратов в украинском порту Измаил. Такие подробности удара раскрыли в Министерстве обороны (МО) РФ в ходе брифинга.

В ведомстве разъяснили, что также поражены объекты портовой инфраструктуры, предназначенной для разгрузки и хранения грузов военного назначения, три склада хранения БЭК, в том числе БЭК «Магура», и ангар с техникой для украинских войск.

До этого в Минобороны доложили о том, что Россия поразила резервуары с горюче-смазочными материалами для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в порту Одессы.

23 июля стало известно, что на Украине полностью остановилось морское судоходство после серии ударов Вооруженных сил России.