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09:53, 24 июля 2026 (обновлено: 10:00, 24 июля 2026)Россия

Минобороны раскрыло подробности удара российских войск по украинскому порту Измаил

МО РФ: Поражен плавучий док для необитаемых подводных аппаратов в порту Измаил
Майя Назарова
Майя Назарова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Александр Мельников / РИА Новости

Российские войска поразили плавучий док для необитаемых подводных аппаратов в украинском порту Измаил. Такие подробности удара раскрыли в Министерстве обороны (МО) РФ в ходе брифинга.

В ведомстве разъяснили, что также поражены объекты портовой инфраструктуры, предназначенной для разгрузки и хранения грузов военного назначения, три склада хранения БЭК, в том числе БЭК «Магура», и ангар с техникой для украинских войск.

До этого в Минобороны доложили о том, что Россия поразила резервуары с горюче-смазочными материалами для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в порту Одессы.

23 июля стало известно, что на Украине полностью остановилось морское судоходство после серии ударов Вооруженных сил России.

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