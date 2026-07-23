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22:05, 23 июля 2026 (обновлено: 22:08, 23 июля 2026)Россия

В России назвали последствие ударов по украинским портам

Попов: Партнеры Киева лишились возможности поставлять военные грузы для ВСУ по морю
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Вооруженные силы (ВС) России продолжат наносить удары по украинским портам, которыми пользовались основные партнеры КиеваФранция, Великобритания и Германия — для поставок военных грузов на Украину. Такое мнение в разговоре с «МК» выразил военный эксперт, заслуженный военный летчик, генерал-майор авиации Владимир Попов.

По его словам, основные поставки по морю для Вооруженных сил Украины (ВСУ) шли от Лондона, Парижа, Берлина и стран «коалиции желающих». «Этот канал поставки до конца пока не уничтожен, а на время приостановлен. Думаю, что мы вскоре увидим, как остановленные поставки сократят подпитку ВСУ на линии соприкосновения», — раскрыл последствие ударов Попов.

При этом эксперт отметил, что у союзников Киева остались резервные каналы — например, сухопутный коридор через Польшу. «Сейчас они будут уговаривать поляков возобновить интенсивную работу аэродрома Жешув, как это было в начале СВО. Можно также организовать поставки через Румынию», — высказался он.

Ранее судоходство в украинских портах оказалось фактически парализовано после серии российских ударов по портовой инфраструктуре. Украинские власти сообщили, что в порты перестали заходить суда, а крупнейший мировой контейнерный перевозчик Maersk накануне объявил о прекращении работы с портом Черноморск.

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