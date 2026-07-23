Морское судоходство на Украине остановилось. За день в одесские и николаевские порты не зашло ни одно судно

На Украине полностью остановилось морское судоходство после серии ударов ВС России

Судоходство в украинских портах оказалось фактически парализовано после серии российских ударов по портовой инфраструктуре. Украинские власти сообщили, что в порты перестали заходить суда, а крупнейший мировой контейнерный перевозчик Maersk накануне объявил о прекращении работы с портом Черноморск.

Тарас Высоцкий Фото: Yevhen Kotenko / ZumaPress.com / Globallookpress.com

На Украине работают над мерами для восстановления работы морского коридора

Министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий заявил, что заход гражданских судов в украинские порты полностью прекратился. По его словам, пауза продолжается уже четыре дня.

Еще недавно в порты заходили четыре-пять судов. Это немного, но движение было. По состоянию на сегодня заход судов приостановился. Это решение судовладельцев, государство со своей стороны ничего не ограничивало Тарас Высоцкий министр аграрной политики Украины

Высоцкий пояснил, что власти готовят меры, которые должны помочь восстановить стабильную работу морского коридора, однако подробности пока не раскрываются. Он также отметил, что после резкого роста рисков судовладельцы обычно берут паузу, оценивают ситуацию и лишь затем принимают решение о возобновлении рейсов.

Тем временем в украинском Министерстве экономики, окружающей среды и сельского хозяйства уже оценили возможные последствия остановки морского сообщения. По предварительным подсчетам, потенциальный ущерб от перебоев с морским экспортом может достигать 2–3 миллиардов долларов в месяц.

По данным украинской стороны, еще несколько дней назад в порты ежедневно заходили по четыре или пять судов, однако сейчас судоходные компании фактически поставили сотрудничество на паузу. По оценке Mash, из-за этого Украина может терять около 80 миллионов долларов в сутки.

Житель Одессы рядом с разливом подсолнечного масла в порту после атаки Фото: Nina Liashonok / Reuters

Mash обратил внимание на то, что морские перевозки остаются ключевым каналом украинского экспорта. Так, за январь и февраль 2026 года страна получила около 4 миллиардов долларов от поставок аграрной продукции за рубеж. Основную часть экспорта составили кукуруза, пшеница и рапсовое масло. Главными покупателями стали страны Европейского союза, государства Ближнего Востока и Северной Африки, а также Турция, при этом значительная часть грузов отправлялась именно через порты Черного моря.

Киев заявил, что за день в порты не вошло ни одно судно

О резком сокращении морского сообщения сообщил и министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. По его словам, 22 июля ни одно судно не смогло зайти в порты Одесской и Николаевской областей. Он также заявил, что за последние несколько дней в Черном море были атакованы как минимум три судна.

В связи с этим украинская сторона обратилась с просьбой провести 27 июля срочное заседание Совета Безопасности ООН, посвященное ситуации с судоходством в Черном море.

Крупнейший в мире морской контейнерный перевозчик прекратил работу с портом Черноморск

На фоне обострения ситуации крупнейшая в мире контейнерная судоходная компания Maersk объявила о приостановке работы с украинским портом Черноморск.

Фото: Mike Blake / Reuters

Компания объяснила решение «текущей ситуацией, влияющей на операционную деятельность». Неделей ранее Maersk уже прекратила принимать экспортные грузы, а теперь решила перенаправить импортные контейнеры в румынский порт Констанца. Оттуда грузы будут доставляться на Украину автомобильным транспортом. Регулярный контейнерный сервис в Черноморск компания возобновила лишь в июне прошлого года.

Минобороны России сообщило о новых ударах по портовой инфраструктуре

23 июля Минобороны России заявило о нанесении новых ударов по объектам в Одессе. По данным ведомства, были поражены цех по производству комплектующих для беспилотников, а также объекты морского торгового порта.

«Поражены объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения», — сообщили в Минобороны. По информации ведомства, для удара применялось дальнобойное высокоточное оружие, включая ракеты класса «воздух — земля».

Кроме того, как сообщили в министерстве, 22 июля ударами беспилотников были поражены четыре сухогруза и один балкер, которые использовались в интересах Вооруженных сил Украины. По данным ведомства, суда находились в акватории Черного моря и порту Черноморск, а поражение целей подтверждено средствами объективного контроля.

За последние две недели российские войска нанесли около 20 ударов по украинским портам

С 10 июля российские военные регулярно наносят удары по портовой инфраструктуре Одесской области. По подсчетам СМИ, основанным на ежедневных сводках Минобороны России, за это время было нанесено около 20 групповых ударов по объектам в Одессе, Черноморске, Измаиле и Южном.

Дым близ Одессы после российской атаки Фото: Stringer / Reuters

По данным российского военного ведомства, целями становились объекты хранения военных грузов, склады горюче-смазочных материалов, пункты управления портовой инфраструктурой, наливные эстакады, насосные станции, а также суда, которые, как утверждается, использовались для доставки вооружения, боеприпасов и топлива для ВСУ.

По подсчетам ТАСС, начиная с 11 июля российские войска также поразили не менее 28 судов в портах и акватории Черного моря. Среди них, по данным Минобороны, были сухогрузы, контейнеровозы, морские паромы, балкеры, танкер, килекторное судно, патрульный катер, быстроходные катера сил специальных операций и другие плавсредства, которые, как утверждает российская сторона, использовались для снабжения ВСУ.