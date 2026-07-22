Судоходная компания приостановила работу на Украине из-за российских ударов

Maersk перенаправит поставки из украинского Черноморска в Румынию из-за российских ударов

Крупнейший в мире морской контейнерный перевозчик Maersk объявил о приостановке работы с украинским портом Черноморска из-за «текущей ситуации, влияющей на операционную деятельность». Об этом говорится в Telegram-канале компании на украинском языке.

Неделей ранее она уже остановила прием экспортных грузов, а теперь перенаправит украинский импорт в румынский порт Констанца, откуда товар будет доставляться по суше.

Такое решение принято на фоне усиления российских ударов по Черноморску, в результате которых, в том числе, были поражены сухогрузы и балкеры.

Для организации автомобильной перевозки из Румынии на Украину и в обратном направлении, включая согласование ставок и транзитных условий, Maersk предлагает обращаться в отдел доставки компании. Регулярный контейнерный сервис в порт Черноморска компания возобновила в июне прошлого года.

Ранее сообщалось, что на мировом рынке зерна начинают тревожиться из-за ситуации с атаками на суда в Черном и Азовском морях, которая угрожает существенно сократить экспорт российского и украинского зерна.

Выходом для украинского товара может стать его отправка по Дунаю с последующей перевалкой через Констанцу. В России также начали искать альтернативу Азовскому морю на фоне участивших атак на гражданский флот.