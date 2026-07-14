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12:29, 14 июля 2026Экономика

В России начали искать альтернативные маршруты для экспорта зерна

Власти Ростовской области начали искать альтернативу Азовскому морю для экспорта зерна
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

Ростовская область прорабатывает альтернативные маршруты для экспорта зерна на фоне временных трудностей с судоходством в Азовском море. Об этом в своем Telegram-канале рассказала замгубернатора, министр сельского хозяйства и продовольствия региона Анна Касьяненко.

По ее словам, главным приоритетом властей остается обеспечение стабильной отгрузки нового урожая. Региональное министерство постоянно находится на связи с коллегами из федеральных структур, руководителями хозяйств, зернотрейдерами и транспортными компаниями.

«Наша общая задача — сделать все возможное, чтобы временные логистические сложности не оказали существенного влияния на реализацию урожая донских аграриев», — подчеркнула чиновника, призвав участников процесса демонстрировать спокойствие и профессионализм.

Какие возможные направления поставок рассматривают в регионе, министр не уточнила, пообещав только оперативно информировать обо всех значимых изменениях.

Ранее в Минсельхозе России заявили, что ситуация в Азовском море не повлияет на экспорт. Минтранс, комментируя ситуацию, анонсировал принятия мер для обеспечения грузовой логистики, связанных с «участившимися атаками противника на гражданский флот». В том числе речь идет о совершенствовании трафика движения судов.

Между тем Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) сократил прогноз по экспорту российской пшеницы в июле на 20 процентов, а аналитический центр «Совэкон» — на 13 процентов.

Ухудшение ожиданий связано с поздней уборкой урожая из-за погодных явлений, ограниченным спросом со стороны ключевых импортеров и логистическими ограничениями. Последний фактор напрямую отсылает к атакам дронов на акваторию Азовского моря.

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