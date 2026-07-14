В России начали искать альтернативные маршруты для экспорта зерна

Власти Ростовской области начали искать альтернативу Азовскому морю для экспорта зерна

Ростовская область прорабатывает альтернативные маршруты для экспорта зерна на фоне временных трудностей с судоходством в Азовском море. Об этом в своем Telegram-канале рассказала замгубернатора, министр сельского хозяйства и продовольствия региона Анна Касьяненко.

По ее словам, главным приоритетом властей остается обеспечение стабильной отгрузки нового урожая. Региональное министерство постоянно находится на связи с коллегами из федеральных структур, руководителями хозяйств, зернотрейдерами и транспортными компаниями.

«Наша общая задача — сделать все возможное, чтобы временные логистические сложности не оказали существенного влияния на реализацию урожая донских аграриев», — подчеркнула чиновника, призвав участников процесса демонстрировать спокойствие и профессионализм.

Какие возможные направления поставок рассматривают в регионе, министр не уточнила, пообещав только оперативно информировать обо всех значимых изменениях.

Ранее в Минсельхозе России заявили, что ситуация в Азовском море не повлияет на экспорт. Минтранс, комментируя ситуацию, анонсировал принятия мер для обеспечения грузовой логистики, связанных с «участившимися атаками противника на гражданский флот». В том числе речь идет о совершенствовании трафика движения судов.

Между тем Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) сократил прогноз по экспорту российской пшеницы в июле на 20 процентов, а аналитический центр «Совэкон» — на 13 процентов.

Ухудшение ожиданий связано с поздней уборкой урожая из-за погодных явлений, ограниченным спросом со стороны ключевых импортеров и логистическими ограничениями. Последний фактор напрямую отсылает к атакам дронов на акваторию Азовского моря.