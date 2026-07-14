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11:25, 14 июля 2026Экономика

Власти высказались об экспорте продовольствия в связи с ситуацией в Азовском море

Минсельхоз: Ситуация в Азовском море не повлияет на рынок продовольствия и экспорт РФ
Дмитрий Воронин

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Ситуация в Азовском море не повлияет на обеспеченность внутреннего рынка продовольствием и экспортные возможности России, сообщили в пресс-службе Минсельхоза РФ.

В ведомстве уточнили, что логистика поставок «при необходимости будет переориентирована» с учетом значительных мощностей по перевалке сельскохозгрузов в разных регионах страны, а альтернативные маршруты грузопотоков уже прорабатываются совместно с профильными ведомствами и бизнесом.

В Минтрансе, в свою очередь, заявили о принятии мер для обеспечения грузовой логистики в акватории Азовского моря, связанных с «участившимися атаками противника на гражданский флот». «Капитанами портов ведется работа по совершенствованию трафика движения и сокращению времени обработки судов. В случае необходимости и с учетом оперативной обстановки во взаимодействии с профильными ведомствами и отраслевыми ассоциациями массовые грузы будут переориентированы на другие виды транспорта», — рассказали, в частности, представители властей.

Как написал 14 июля «Коммерсантъ», аналитики снизили прогноз экспорта российской пшеницы в июле на 13-20 процентов, что связано с поздним началом уборки урожая из-за климатического фактора, ограничениями по дизельному топливу и судоходству в порту Азов, через который из России вывозится до четверти всего экспортного объема пшеницы. По словам собеседника издания, работающего на транспортном рынке, перевозчики сейчас сами принимают решения об ограничении работы в зависимости от конъюнктуры. Отмечается, что аграрии, опасаясь затоваривания и падения цен, переориентируют поставки в другие порты, но их емкость в период высокого сезона ограничена.

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