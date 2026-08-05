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06:04, 5 августа 2026Интернет и СМИ

Детектив нью-йоркской полиции рассказал о самом глупом преступнике

«Лента.ру»: Преступник попытался отвлечь полицию ложным вызовом, но сообщил свои данные
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Steve Sanchez Photos / Shutterstock / Fotodom  

Пользователь Reddit с ником NY_67170, служащий детективом в полиции Нью-Йорка, рассказал о самом глупом преступнике. Как выяснила «Лента.ру», тот попытался отвлечь силовиков ложным вызовом, но сообщил им при этом свои истинные данные.

«Это правдивая история, клянусь. Один парень позвонил в 911, чтобы сообщить о якобы произошедшем в городе преступлении. На самом деле он сам совершил нечто ужасное в другом конце Нью-Йорка. Это было сделано для того, чтобы отвлечь ресурсы от его злодеяния. Проблема возникла, когда оператор спросил его имя и номер телефона, а он не стал лгать и сказал правду», — написал автор.

Вспомнил он и об истории, когда вместе с коллегами сам оказался в нелепой ситуации. Офицеры планировали провести обыск в доме в соответствии с полученным ордером. Однако в какой-то момент услышали за дверью странный шорох. Предположив, что издавший его человек может быть вооружен, они начали уговаривать его покинуть дом, однако ответа не добились.

«В конце концов, после получасовых бесплодных попыток установить связь, мы вошли внутрь. А за дверью увидели как ни в чем не бывало расхаживающую курицу. Курицу, блин! Клянусь, из-за двери она звучала как человек», — заключил полицейский.

Ранее детектив со стажем рассказал о самом жутком преступлении на его памяти. Это было дело женатых друг на друге сводных брата и сестры.

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