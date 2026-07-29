Детектив со стажем рассказал о самом жутком преступлении на его памяти

«Лента.ру»: Женатые друг на друге сводные брат и сестра лишили жизни своих детей

Пользователь Reddit с ником Cbh1525 рассказал о самом жутком преступлении на его памяти. Как выяснила «Лента.ру», мужчина более 20 лет работал в британской полиции.

«Это было дело женатых друг на друге сводных брата и сестры. Поскольку их инцест вот-вот могли раскрыть сотрудники социальных служб, они решили лишить жизни пятерых своих детей. Накачав их наркотиками, они задушили двоих, надев им на головы полиэтиленовые пакеты. Им выжить не удалось. Третьего они попытались утопить в ванной, но мать в этот момент дала заднюю и позвонила подруге, которая вызвала полицию. Трое оставшихся детей выжили», — написал детектив со стажем.

Он добавил, что убийцы детей должны, по его мнению, приговариваться к смертной казни. По его признанию, за годы службы он «видел и слышал самые невероятные вещи», однако ему удалось сохранить психическое здоровье и ясность ума.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал о своем опыте работы детектива по особо тяжким преступлениям. По его словам, до выхода на пенсию он многие годы помогал бороться с наркоторговцами, а также раскрывал дела, связанные с насилием над детьми.