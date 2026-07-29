Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
08:02, 29 июля 2026Интернет и СМИ

Детектив со стажем рассказал о самом жутком преступлении на его памяти

«Лента.ру»: Женатые друг на друге сводные брат и сестра лишили жизни своих детей
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: David Asch / Shutterstock / Fotodom

Пользователь Reddit с ником Cbh1525 рассказал о самом жутком преступлении на его памяти. Как выяснила «Лента.ру», мужчина более 20 лет работал в британской полиции.

«Это было дело женатых друг на друге сводных брата и сестры. Поскольку их инцест вот-вот могли раскрыть сотрудники социальных служб, они решили лишить жизни пятерых своих детей. Накачав их наркотиками, они задушили двоих, надев им на головы полиэтиленовые пакеты. Им выжить не удалось. Третьего они попытались утопить в ванной, но мать в этот момент дала заднюю и позвонила подруге, которая вызвала полицию. Трое оставшихся детей выжили», — написал детектив со стажем.

Он добавил, что убийцы детей должны, по его мнению, приговариваться к смертной казни. По его признанию, за годы службы он «видел и слышал самые невероятные вещи», однако ему удалось сохранить психическое здоровье и ясность ума.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал о своем опыте работы детектива по особо тяжким преступлениям. По его словам, до выхода на пенсию он многие годы помогал бороться с наркоторговцами, а также раскрывал дела, связанные с насилием над детьми.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Рязань и область подверглись массовой атаке БПЛА. Что об этом известно?
    Врач подсказал способ определить проблемы со здоровьем по цвету крови во время дефекации
    Путешествующий на среднюю зарплату тревел-блогер раскрыл секреты экономии
    Известного актера не стало при загадочных обстоятельствах
    В России представили работающую без сигнала GPS навигацию
    Раскрыто совершенно новое устройство Apple
    Оценены шансы перехода Приднестровья в сферу влияния ЕС
    Россиянам дали советы по выбору зубной пасты
    Детектив со стажем рассказал о самом жутком преступлении на его памяти
    Пожар в тысячи квадратных метров вспыхнул в российском регионе
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok