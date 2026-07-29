В ночь на 29 июля средства ПВО уничтожили 295 украинских БПЛА над регионами России

В ночь с 28 на 29 июля средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над регионами России сотни украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Заявление о массированной атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) выпустило в Telegram российское оборонное ведомство.

Как рассказали в Минобороны, под удар попали 12 российских регионов, среди которых Татарстан, Крым и Чувашия, а также Рязанская, Ростовская и Воронежская области. Кроме того, БПЛА ВСУ были сбиты над акваториями Черного и Азовского морей.

Все уничтоженные летательные аппараты относились к типу самолетных. Модели уничтоженных дронов не называются.

Ранее сообщалось, что Рязань и область подверглись массовой атаке БПЛА. После удара произошло возгорание на территории одного из предприятий. Кроме того, сообщалось о смерти жительницы Таганрога во время падения обломков ракеты.