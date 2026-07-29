Нетаньяху ответил мэру Нью-Йорка на призывы арестовать его

Нетаньяху пообещал посетить Нью-Йорк вопреки призывам мэра Мамдани арестовать его

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что намерен приехать в Нью-Йорк в сентябре, несмотря на требование мэра Зохрана Мамдани арестовать его по ордеру Международного уголовного суда. Об этом сообщает New-York Post.

«Прежде всего, я еду в Нью-Йорк. Я определенно поеду туда. Я скажу правду перед этим, знаете ли, разжигающим ненависть выборным должностным лицом, которое настраивает одних ньюйоркцев против других», — заявил Нетаньяху.

Ранее мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани признал, что не может арестовать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по ордеру Международного уголовного суда без помощи федерального правительства. Политик заявил, что его администрация изучила все возможные варианты в рамках действующего законодательства.

При этом президент США Дональд Трамп категорически отверг эту идею. На своей платформе Truth Social он написал, что Нетаньяху «не будет арестован никоим образом, ни в какой форме, ни в каком виде, пока он находится в Соединенных Штатах».