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12:07, 22 июля 2026Мир

Мэр Нью-Йорка признал бессилие в вопросе ареста израильского премьера

Мэр Нью-Йорка Мамдани признал невозможность арестовать Нетаньяху без помощи федералов
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Биньямин Нетаньяху

Биньямин Нетаньяху. Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани признал, что не может арестовать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по ордеру Международного уголовного суда (МУС) без помощи федерального правительства. Об этом он заявил в видео, опубликованном в соцсетях во вторник, сообщает Time.

Политик заявил, что его администрация изучила все возможные варианты в рамках действующего законодательства. «Очевидно, что у нас нет независимых юридических полномочий для исполнения этого ордера. Однако они есть у федерального правительства, и я призываю его присоединиться к МУС и исполнить этот ордер», — сказал Мамдани.

При этом президент США Дональд Трамп категорически отверг эту идею. На своей платформе Truth Social он написал, что Нетаньяху «не будет арестован никоим образом, ни в какой форме, ни в каком виде, пока он находится в Соединенных Штатах».

Ранее в ходе предвыборной кампании он обещал арестовать израильского премьера в случае его визита в город. Мамдани подчеркнул, что в настоящий момент мэрия Нью-Йорка только ведет консультации с департаментом полиции города о возможности такого решения, а сам он не намерен искусственно менять правовые нормы ради задержания израильского премьера. Он добавил, что желание ареста Нетаньяху поддерживается многими людьми, недовольными действиями Тель-Авива против палестинского населения сектора Газа и Западного берега реки Иордан.

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