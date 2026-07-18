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20:42, 18 июля 2026Мир

Мэр Нью-Йорка заявил о готовности арестовать Нетаньяху

Мэр Нью-Йорка Мамдани заявил о готовности арестовать Нетаньяху по решению МУС
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Anna Connors / Pool / Getty Images

Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани заявил о готовности арестовать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по решению Международного уголовного суда (МУС) в случае его приезда в город для участия в сессии Генеральной ассамблеи ООН. С таким заявлением политик выступил в интервью The New York Times (NYT).

«Я полагаю, что премьер-министру Нетаньяху место в Гааге, он военный преступник, против которого были выдвинуты обвинения МУС», — высказался представитель Демократической партии США.

При этом Мамдани подчеркнул, что в настоящий момент мэрия Нью-Йорка только ведет консультации с департаментом полиции города о возможности такого решения, а сам он не намерен искусственно менять правовые нормы ради задержания израильского премьера. Он добавил, что желание ареста Нетаньяху поддерживается многими людьми, недовольными действиями Тель-Авива против палестинского населения сектора Газа и Западного берега реки Иордан.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио пообещал ликвидировать МУС, который выдал «ордера на арест» президента России Владимира Путина и Биньямина Нетаньяху. По словам госсекретаря, суд ведет «войну против нашей страны не с помощью пуль или ракет», а с помощью «силы так называемого международного права».

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