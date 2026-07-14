Госсекретарь США Рубио пообещал разобрать МУС «кирпичик за кирпичиком»

Госсекретарь США Марко Рубио пообещал ликвидировать Международный уголовный суд (МУС), который выдал «ордера на арест» президента России Владимира Путина и премьера Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщает CNN.

«Используя все инструменты, имеющиеся в распоряжении нашего правительства, и сотрудничая со всеми союзниками, с которыми мы можем объединить усилия, мы ликвидируем МУС — кирпичик за кирпичиком, если понадобится», — заявил Рубио.

По словам госсекретаря, суд ведет «войну против нашей страны не с помощью пуль или ракет», а с помощью «силы так называемого международного права». Рубио также предупредил, что страны, отказывающиеся отвергнуть «ложную власть МУС», но при этом рассчитывающие на помощь США, могут попасть под усиленный контроль.

Как отмечает CNN, администрация Трампа недовольна попытками МУС расследовать предполагаемые военные преступления американских войск в Афганистане. Во время второго срока Трамп уже вводил санкции против должностных лиц суда за расследования в отношении США и Израиля.

Ранее трое судей МУС подали иск в американский суд, чтобы оспорить санкции, принятые против них администрацией президента США Дональда Трампа. Они хотят признать эти ограничения незаконными.

Истцами выступают судьи Кимберли Прост (Канада), Соломи Босса (Уганда) и Рейн Алапини-Гансу (Бенин). Они утверждают, что указ Трампа выходит за пределы его полномочий и нарушает Пятую поправку к Конституции США. Кроме того, они хотят добиться запрета на применение таких ограничений.

Санкции против судей МУС привели к заморозке их активов и блокировке личных счетов. Истцы отмечают, что так Соединенные Штаты оказывают давление на независимость судей.